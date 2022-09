Szwedzki trener w Ekstraklasie? Ma polskie korzenie

Cztery punkty to fatalny dorobek Lechii Gdańsk po ośmiu meczach sezonu 2022/23 Ekstraklasy. Ostatnie miejsce i "czerwona latarnią" tabeli są tym bardziej bolesne, że poprzednie rozgrywki to czwarta lokatą i w nagrodę gra w eliminacjach Ligi Konferencji. Za fatalny start w lidze stanowiskiem zapłacił trener Tomasz Kaczmarek, zwolniony po meczu z Lechem Poznań (0-3) w nocy z 31 sierpnia na 1 września. Drużynę Biało-Zielonych tymczasowo objął asystent Kaczmarka, Maciej Kalkowski. Nie przyniosło to przełomu - w dwóch meczach Lechiści wywalczyli jeden punkt - 0-0 z Wartą Poznań i kuriozalna porażka w doliczonym czasie gry 1-2 ze Śląskiem we Wrocławiu.

Władze Lechii stwierdziły, że dłużej czekać nie można i jak powiedział szef Rady Nadzorczej Lechii, Adam Mandziara w tym tygodniu zostanie wybrany nowy trener.

Lechia Gdańsk. Bartosz Grzelak nowym trenerem?

Wysoko stały akcje Aleksandara Vukovicia, który w poprzednim sezonie wyciągnął z kłopotów Legię Warszawa. Dziś rano w programie Kanału Sportowego, Mateusz Borek powiedział, że Lechia rozmawia również z Bartoszem Grzelakiem, szwedzkim trenerem polskiego pochodzenia. Grzelak, tak jak Tomasz Kaczmarek, jako dziecko wyjechał z Polski i kształcił się na trenera za granicą. Najbardziej znany jest z pracy w jednym z największych szwedzkich klubów, AIK Solna.

Czy to prawdziwa kandydatura, czy jedynie gra mająca na celu obniżenie wymagań Vukovicia? Okaże się już niebawem czy Grzelak będzie drugim szwedzkim trenerem w Ekstraklasie, po dobrze sobie radzącym w Pogoni Szczecin, Jensie Gustafssonie.

Wspomniany Mandziara zapowiedział również zatrudnienie dyrektora sportowego w Lechii Gdańsk.

Maciej Słomiński, Interia