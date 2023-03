Szpital w drużynie, alarm w tabeli. Kryzys w klubie Ekstraklasy

Drużyna zaczęła punktować i przerwę zimową spędziła ponad strefą spadkową. Co z tego, jeśli po pięciu meczach rundy wiosennej, Biało-Zieloni znów się w niej znaleźli. Lechiści grają słabo, a konkurencja nie spała i kontraktowała nowych piłkarzy. Zawodnicy, którzy przyszli do Gdańska zimą: Jakub Bartkowski i Kevin Friesenbichler to solidne uzupełnienia składu, ale kołdra personalna staje się w Gdańsku coraz krótsza. Do kontuzjowanych wcześniej Conrado, Davida Steca i Joeriego De Kampsa dołączył właśnie Michał Nalepa.