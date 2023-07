Święto matki boskiej pieniężnej. Klub spłaca zaległości

Oczywiście były to czcze pogróżki, bo jakie argumenty ma pracodawca, który nie reguluje zobowiązań płatniczych określonych umową o pracę bądź kontraktem? To była typowa gra na czas. Lechia Gdańsk odwoływała się do kolejnych instancji, ale w końcu musiała zabrać się za regulowanie należności wobec Rafał a Wolskie go .

Lechia Gdańsk spłaca zobowiązania wobec Rafała Wolskiego

Podobnie jest z również przedawnioną kwestią premii za awans piłkarzy Lechii Gdańsk do Ligi Konferencji w sezonie 2021/22. Na mecie sezonu lechiści zajęli czwarte miejsce za co należała im się premia. Nie została ona wypłacona, a na mocy porozumienia zawartego wiosną 2023 r. prolongowano jej płatność do 31 maja 2023 r. Zgodnie z przepisami komisja sprawdza, czy płatność doszła po miesiącu od zapadalności, czyli 30 czerwca 2023 r. - ten termin również został złamany. Wreszcie 7 lipca (w rocznicę niechlubnego meczu z Akademiją Pandew) w Gdańsku nastało święto Matki Boskiej Pieniężnej. W Lechii zaczęto wypłacać premie za 4. miejsce w sezonie 2021/22 - zdobyte 14 maja 2022 r. - piłkarze czekali zaledwie 419 dni na środki. To tyle co nic, zwłaszcza wobec wieczności. Te kwoty miały zostać zapłacone do końca czerwca, gdyż zgodnie ze słowami poprzedniego właściciela, wówczas miała zostać zamknięta transakcja przejęcia klubu przez fundusz MADA ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To opóźnienie może kosztować Lechię punkty ujemne, ale to i tak niewielka cena za ogromny bałagan, który panował w klubie przez ostatnie miesiące i lata.