Stroje niepotrzebne, gdy masz gwiazdę. Hat-trick Hiszpana zdecydował

W ostatnich tygodniach los nie szczędził ciosów kibicom Lechii Gdańsk . Degradacja z Ekstraklasy po 15 latach nieprzerwanego w niej pobytu nie była jeszcze najgorsza - bardziej bolały kolejne "wtopy" wizerunkowe. Wysłanie Flavio Paixao nie tych spodenek co trzeba, brak obozu przygotowawczego, wreszcie ogłoszenie, że drużyna będzie grała w strojach przejściowych. Gdy przyszło do boiskowego boju okazało się, że nic to nie szkodzi, bo Lechia na inaugurację rozgrywek I ligi zaskakująco łatwo wygrała 4-2 na wyjeździe z Chrobrym w Głogowie .

Lechia wygrała z Chrobrym w Głogowie 4-2

W 12. minucie po rzucie rożnym głową piłkę do siatki Lechii Gdańsk skierował Mavrouidis Bougadis (były piłkarz Lechii) po dośrodkowaniu Patryka Muchy. Nic nie wskazywało, aby spadkowicz z Ekstraklasy mógł się podnieść, ale w 33. minucie młodzieżowy reprezentant Polski, Jan Biegański strzelił wspaniałego gola z dystansu. W doliczonym czasie pierwszej połowy po akcji najdroższego zawodnika I ligi, Luisa Fernandeza w sobie tylko znanego powodu do siatki nie trafił do siatki Łukasz Zjawiński. Co się odwlecze to nie uciecze, zaraz Fernandez się pomylił i wyprowadził swą drużynę na prowadzenie 2-1 do przerwy.