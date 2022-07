Stempel na pucharowym awansie. Wygrana Polaków w tropikalnym upale

Lechia Gdańsk spełniła swój obowiązek i po wygranej 2-1 z Akademiją Pandew uzyskała awans do 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Bramki dla Biało-Zielonych zdobyli Maciej Gajos i Rafał Pietrzak, dla gospodarzy strzelił Dymitar Mitrovski. W pierwszym meczu w Gdańsku, było 4-1 dla Lechii.

Reklama

Okoliczności spotkania w Skopju były mocno wakacyjne, mecz Akademiji z Lechią był rozgrywany o godzinie 17, gdy temperatura sięgała 35 stopni. Parafrazując słynne słowa Piotra Ćwielonga: "Jest ciężko, czwartek, godzina siedemnasta, pogoda też nie dopsuje do grania w piłkę. No co tu mogę więcej powiedzieć...".

Zawodnicy Akademiji Pandew wystąpili jako gospodarze w Skopju, jako że ich domowy obiekt w Strumicy nie nadaje się do rozgrywek europejskich. Jeśli dodamy do tego fakt, że drużynę Gorana Pandewa poprowadził formalnie Sefki Arifowski, trener jej lokalnego rywala Belesicy Strumica - mamy pełen obraz poziomu rywala Lechii - to klub, który posiada drużynę seniorów od ośmiu lat. Awans Lechii Gdańsk w tym starcie był jej obowiązkiem.

W pierwszej połowie nieco żwawiej po boisku poruszali się gospodarze, a lechiści w 18. minucie po rzucie rożnym cudem uniknęli straty bramki. Podobnie jak w meczu w Gdańsku, zawodnicy Pandewa grali, a gdańszczanie trafili do siatki. W 37. minucie Mario Maloca wypatrzył na połowie rywala Macieja Gajosa. Pomocnik Biało-Zielonych odwrócił się i mocno uderzył na bramkę z około 25 metrów prosto do siatki.

W 48. minucie Łukasz Zwoliński był sam na sam z bramkarzem, lecz trafił prosto w niego. Ta sytuacja zemściła się 11 minut później, gdy Jakub Kałuziński stawiający pierwsze krok na pozycji defensywnego pomocnika, stracił piłkę przed polem karnym, Macedończycy szybko rozegrali piłkę, a wyrównującą bramkę zdobył najlepszy w barwach gospodarzy, Dymitar Mitrowski.

Gdy wydawało się, że tropikalny mecz zakończy się zasłużonym remisem, Lechia w 82. minucie zdobyła zwycięskiego gola po akcji rezerwowych - Christian Clemens wypatrzył Flavio Paixao, który zakręcił obrońcą i podał piłkę do Rafała Pietrzaka. Lewonożny zawodnik miał idealną sytuację i z łatwością skierował piłkę do siatki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bałtycki Komentarz Sportowy - Odcinek 34 (GOŚĆ: Mario Maloca, Lechia Gdańsk) . WIDEO INTERIA.TV

W 2. rundzie zawodnicy trenera Tomasza Kaczmarka potykać się będą z Rapidem Wiedeń - pierwszy mecz już za tydzień 21 lipca na wyjeździe, rewanż tydzień później w Gdańsku. To będzie dla Lechii o wiele cięższy rywal od sympatycznych Macedończyków z klubu Gorana Pandewa.

Akademija Pandew - Lechia Gdańsk 1-2 (0-1)

Bramki: Dymitar Mitrovski 59’ - Maciej Gajos 37’, Rafał Pietrzak 82’

Akademija: Alczewski - Joković, Iliew, Tomovski, Dimow - Sharkoski, Velinowski, Donow, Mitrovski, Ivanovski - Marong.

Lechia: Kuciak - Stec, Tobers, Maloca, Conrado - Kubicki, Gajos (63’ Clemens), Kałuziński (81’ Biegański) - Sezonienko (63’ Diabate), Durmus (78’ Pietrzak) - Zwoliński (63’ Paixao).

Sędziował: Danielle Chiffi (Włochy).

Żółte kartki: Donow, Mitrovski (Akademija), Durmus (Lechia)

Maciej Słomiński, Interia, Skopje