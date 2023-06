Spadli z ligi z hukiem, wraca szara eminencja. "Sytuacja tego wymaga"

Ten ostatni jest w klubie do dziś. Lechia zdobyła Puchar Polski i dwa razy zagrała w pucharach. Z drugiej strony klub z Trójmiasta zaczął kojarzyć się z dziadostwem, niezapłaconymi zobowiązaniami i ujemnymi punktami oraz rozwiązanymi z winy klubu kontraktami. Mężczyznę poznaje się nie po tym jak zaczyna, a jak kończy, a na dziś, po spadku Lechii Gdańsk z Ekstraklasy jest opłakany. Najpilniejsze zobowiązania sięgają co najmniej kilkunastu milionów, a źródeł spłaty nie widać.

Adam Mandziara wrócił do Lechii Gdańsk

Niemal rok temu, gdy biało-zielony okręt zaczynał nabierać wody, Mandziara zapowiedział wycofanie się z wszelkiej aktywności piłkarskiej, mając "dość hejtu". W Polskę poszedł przekaz, tymczasem on tak naprawdę nigdy Lechii nie opuścił, do niego zawsze należało decydujące słowo w sprawach strategicznych. Teraz powraca, chociaż jedynie do rady nadzorczej, jest to zdarzenie znaczące. Kibice w Gdańsku mieli nadzieję na inny komunikat, mówiący że Mandziara naprawdę odejdzie i sprzeda klub. Tymczasem on jak bardzo często postąpił wbrew wszelkim oczekiwaniom.