Snajper do wzięcia. Opuści spadkowicza na rzecz mistrza?

Nawet gdyby Lechia Gdańsk utrzymała się w Ekstraklasie byłyby mizerne szanse na to, żeby Łukasz Zwoliński został w Trójmieście. Wobec nieuchronnej degradacji Biało-Zielonych napastnik ruszy w świat i nie będzie narzekał na brak ofert. Transferowe pogłoski łączą go z krajową czołówką (raczej Raków Częstochowa niż Lech Poznań ) oraz kierunkami zagranicznymi.

Pisaliśmy o szeregu złych decyzji szefów Lechii Gdańsk, które doprowadziły do fatalnej sytuacji, wyraźnie zapominając o tej dotyczącej Zwolińskiego. Polak mądry po szkodzie, ale gdy na stole leży milion euro za napastnika prawie 30-letniego trzeba brać i podwieźć go na samolot. Agencja reprezentująca "Zwolaka" (Fabryka Futbolu) wynegocjowała tyle ile żądała Lechia, po czym...gdański klub nie zdecydował się go puścić. To mogło bądź nie mieć związek z kontuzją pleców napastnika ze Szczecina w meczu z Radomiakiem. Biało-Zieloni najpewniej stracą ligowy byt, a za pięć meczów Łukasz Zwoliński (jeśli nie zostanie odsunięty od składu jak Dusan Kuciak i Mario Maloca) odejdzie z, zapewne zdegradowanej, Lechii.