Siedem goli i dwie czerwone kartki. Faworyt rozbity

Lepiej zaczęli niżej notowani gospodarze, świetny dziś Juan Camara wyłożył piłkę idealnie Joelowi Valencii , a ten zmieścił piłkę obok Bohdana Sarnawskiego . To pierwszy gol dla Zagłębia autorstwa najlepszego piłkarza Ekstraklasy sezonu 2018/19. W rewanżu groźnie strzelali ofensywni liderzy gości Camilo Mena i Luis Fernandez . Ten ostatni tuż przed przerwą z rzutu wolnego trafił w słupek. Gdy wydawało się, że bramka wyrównująca wisi w powietrzu, Zagłębie podwyższyło prowadzenie na 2-0. Kontra sosnowiczan zakończyła się potężną bombą rezerwowego Meika Karwota . Wcześniej wydawało się, że jest już po akcji po złym przyjęciu Nikodema Zielonki , ale Karwot zdobył prawdopodobnie bramkę kolejki.

Tuż po przerwie swoją bramkę zdobył Kamil Biliński i było już 3-0. To pierwszy gol snajpera w barwach Zagłębia. Po meczu? Kwadrans przed końcem meczu bramkę dla Lechii zdobył Iwan Żelizko. Czy to honorowy gol dla gości? Nic z tych rzeczy! Wreszcie skutecznie zagrał Camilo Mena, który przebił się na skrzydle, a piłkę do własnej siatki skierował Mateusz Machała. Było już tylko 3-2.