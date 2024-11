Rzucił Premier League dla Ekstraklasy. Już przejrzał na oczy, zniknął. Klub ma problem

Losy klubu piłkarskiego i jego kibiców to ciągła sinusoida, życie na huśtawce. Lechia Gdańsk w 2024 r. przeżywa dwa skrajnie różne półrocza. Najpierw ogromna euforia związana z tyleż brawurowym co nieoczekiwanym powrotem do Ekstraklasy. Ukoronowaniem tego czasu były pamiętne I-ligowe derby Trójmiasta, obejrzane 19 maja przez prawie 38 tys. widzów, w których lechiści grając w osłabieniu pokonali Arkę Gdynia 2-1. A potem właściwie wszystko poszło nie tak.

