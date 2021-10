We wtorek Arka i Lechia Gdańsk rozegrały swoje mecze w 1/16 Pucharu Polski. O ile gdynianie pokonali Lechię Zielona Góra, "Biało-Zieloni" sensacyjnie odpadli z rozgrywek po porażce 1-2 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, występującym na czwartym poziomie rozgrywek.



Te rozstrzygnięcia doprowadziły do wzajemnej wymiany "uprzejmości" pomiędzy przedstawicielami obu ekip na Twitterze.



- Pokonaliśmy jedną Lechię, a odpadły dwie - zaczepiła rywali z Trójmiasta Arka.



- Jak dobrze widzieć, że wciąż macie ten kompleks niższości. To była jedyna Lechia, jaką mogliście pokonać i długo się to nie zmieni, bo my do pierwszej ligi się nie wybieramy, a wam Ekstraklasa nie grozi - odpowiedziała Lechia ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Lechia Gdańsk: Rzecznik klubu podał się do dymisji

Post opublikowany przez gdańszczan spotkał się z krytyką kibiców. W efekcie rzecznik Lechii Michał Żurawski postanowił podać się do dymisji.



- Sport to ogromne emocje i wczoraj było ich zdecydowanie za dużo. Przepraszam wszystkich, których uraził mój wczorajszy wpis i informuję, że w związku z tym dzisiaj podałem się do dymisji. Do zobaczenia na sportowym szlaku - poinformował za pośrednictwem klubowego konta.



TB