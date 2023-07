Rozjazd w polskim klubie. Wielkie plany i rozwiązany kontrakt

Ilkay Durmus rozwiązał ważny do 30 czerwca 2026 r. kontrakt z Lechią Gdańsk z winy klubu. Powodem był brak płatności ze strony Lechii, która w dobie zmiany struktury właścicielskiej stoi w rozkroku - z jednej strony ma mocarstwowe plany i myśli o powrocie do Ekstraklasy, z drugiej strony zapowiadana ofensywa transferowa zaowocowała dopiero jednym transferem za to iście ekstraklasowym - do Biało-Zielonych dołączył wicekról strzelców I ligi - Luis Fernandez. Inauguracja I-ligowych rozgrywek już w sobotę.