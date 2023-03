Rewolucja w Gdańsku? Prezes Lechii zrezygnował!

Komunikat Lechii Gdańsk jest wyjątkowo lakoniczny i mówi o zdrowotnych przyczynach rezygnacji Pawła Żelema ze stanowiska prezesa. Pod koniec stycznia Żelem faktycznie był w szpitalu i nie były to błahe sprawy. Wrócił jednak do pracy i jak głosi komunikat do końca marca będzie nadzorował proces licencyjny. Nie jest natomiast pewne to o czym piszą inne media, że prezes obejmie teraz inną funkcję w klubie.

Paweł Żelem pracował w zarządzie Lechii Gdańsk od lutego 2021 r. i był to jego powrót do Biało-Zielonych. Wcześniej był Lechii w latach 2009-13. Głównym zadaniem jakie dostał od właściciela było wyprostowanie spraw finansowych, które przez lata w gdańskim klubie kulały. To udało się zrobić czego efektem jest zysk netto za sezon 2021/22 - Lechia Gdańsk dawno nie legitymowała się takim wynikiem finansowym. Jednocześnie w obecnym sezonie przytrafił się gdańszczanom głęboki kryzys sportowy - drużyna, która w poprzednich rozgrywkach zakwalifikowała się do europejskich pucharów, w obecnych telepie się w ogonie tabeli. Na 10 kolejek przed końcem piłkarze trenera Marcina Kaczmarka są w strefie spadkowej, z jednopunktową stratą do strefy bezpieczeństwa.