Rewolucja u beniaminka Ekstraklasy. Wzmocnienia z Premier League

Niesamowicie wiele dzieje się szeregach beniaminka Ekstraklasy, Lechii Gdańsk. Ostatnie tygodni to tyleż niespodziewany, co zasłużony awans. W dodatku awans rozłożony na trwającą kilka tygodni fetę - lechiści najpierw świętowali po wygranej z GKS Tychy (3-0) która sprawiła, że powrót do Ekstraklasy był już o krok - wówczas święto. Awans do Ekstraklasy został przypieczętowany w meczu z Wisłą w Krakowie (4-3)- znowu feta. Potem wygrane w dramatycznych okolicznościach derby z Arką Gdynia (2-1) - świętowanie do rana. Na ostatni mecz rozgrywek I ligi drużyna Lechii pojechała do Legnicy, by w eksperymentalnym zestawieniu ulec Miedzi Legnica (1-4) - jednocześnie lokalny rywal z Gdyni spadł do strefy barażowej - kolejna okazja dla kibiców do fety i świętowania jakże udanego sezonu.

