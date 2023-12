Rewolucja idzie zgodnie z planem. Spadkowicz w drodze na szczyt

Lechia Gdańsk i Miedź Legnica jeszcze w poprzednim sezonie grały w Ekstraklasie. Po degradacji oba kluby obrały kurs na jak najszybszy powrót, przyjmując ku temu zgoła odmienne strategie - legniczanie drogę ewolucji, gdańszczanie totalnej rewolucji i wymianę prawie całego składu, zarówno piłkarskiego jak i działaczy. Odbudowa Lechii Gdańsk napotyka przeróżne przeszkody, w zeszłym tygodniu do klubu wpłynął list od długoletniego sponsora firmy Energa z Grupy ORLEN, który zawierał odmowę sponsoringu . Wczoraj z kolei został ogłoszony nowy sponsor Lechii - to firma Fihra DATA z Dubaju, która jest własnością prezesa klubu Paolo Urfera. W bezpośrednim starciu dwóch spadkowiczów Lechia okazała się lepsza, wygrała 2-0 i na półmetku rozgrywek zajmuje trzecie miejsce w tabeli I ligi.

Aktywny był Camilo Mena, który dośrodkował do Chłania, który wycelował z całej siły w poprzeczkę. Bramka wisiała na włosku i wreszcie padła tuż przed przerwą. Mena wreszcie podał do przodu, kapitan Riki Kapić przejął piłkę podał do środka, a futbolówkę do siatki skierował skuteczny ostatnio Neugebauer. Lechia zasłużenie prowadziła 1-0 do przerwy.