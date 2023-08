Remis w meczu spadkowiczów. Kolejny gol gwiazdora

Hiszpan nie pomylił się w 36. minucie, gdy dobił piłkę do pustej bramki po starciu Łukasza Zjawińskiego z bramkarzem Krzysztofem Kamińskim . Bardzo przypadkowa bramka, wielki błąd obrony Wisły Płock i mało zasłużone prowadzenie Lechii Gdańsk , która w pierwszej połowie miała 31 proc. posiadania piłki. To czwarty gol Fernandeza w trzecim ligowym meczu w tym sezonie.

Wyrównanie padło w pierwszej akcji drugiej połowy, 37-letni rezerwowy Krzysztof Janus miał hektary miejsca, mógł sobie poprawić przedziałek do zdjęcia, Miłosz Kałahur nie kwapił się do ataku i tak padła bramka dla gospodarzy. Zaraz do siatki trafił Sekulski, ale na szczęście dla gości był na pozycji spalonej. Za kilkanaście minut młody obrońca gospodarzy, Jakub Szymański dwukrotnie brutalnie sfaulował Conrado, ale zamiast dwóch żółtych kartek obejrzał jedną, za to za protesty ukarani zostali Fernandez i trener Lechii, Szymon Grabowski. Sędzia Leszek Lewandowski z Zabrza nie miał dziś dobrego dnia. W doliczonym czasie gry poprzeczkę obił Jan Biegański i mecz zakończył się remisem 1-1.