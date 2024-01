Recydywa ukarana. Walka o awans bez kibiców

Tego należało się spodziewać. Komisja Dyscyplinarna PZPN nie wykazała pobłażania dla tłumaczeń Lechii Gdańsk i ukarała I-ligowca rozegraniem pierwszego meczu na wiosnę przy bardzo ograniczonej publice. Na spotkanie z Wisłą Płock , które zostanie rozegrane 17 lutego o godz. 20 na Polsat Plus Arenie obejrzy maksymalnie zaledwie 1300 widzów - tyle liczy strefa VIP na bursztynowym stadionie.

To kara za popisy pirotechniczne gdańskich kibiców podczas ostatniego w 2023 r. domowego meczu w I lidze - wówczas podczas potyczki z Chrobrym Głogów (1-0) spotkanie zostało przerwane na ponad 20 minut i mocno pachniało nawet walkowerem dla gości. Ostatecznie skończyło się taką samą karą jak podczas wcześniejszej fazy sezonu. Podczas sierpniowego spotkania z Podbeskidziem Bielsko-Biała (3-0) również doszło do poważnego zadymienia i kolejny mecz z GKS Katowice (5-1) został rozegrany przy publiczności ograniczonej do strefy VIP.