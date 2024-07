Radykalne kroki komisji PZPN. Beniaminkowi grożą ujemne punkty

Lechia Gdańsk pod lupą komisji ds. licencji PZPN

W Gdańsku od kilku dni przebywa już Sierhij Bułeca i pali się do gry, na rejestrację czekają również gracze, którzy byli w Lechii już w poprzednim sezonie - grając - Loup-Diwan Gueho lub tylko trenując - Bohdan Wiunnyk. Ale to nie koniec - słyszymy, że w dużym klubie ze wschodu czekają na decyzję FIFA, a by w trybie pilnym przysłać do Gdańska znaczące posiłki. A te są niezbędne, bo w ostatnich dniach lechiści trenowali w 13-osobowym gronie. Przetrzebiona odejściami kadra została dodatkowa poharatana plagą kontuzji - przez kilka tygodni do gry niezdolni będą Rifet Kapić i Tomas Bobcek. Niestety, czasem zmiana sztabu medycznego przynosi takie właśnie efekty, a lepsze jest wrogiem dobrego. Specjaliści angielscy zastąpili m.in. Roberta Dominiaka, który był w Lechii od 16 lat. Nie chodzi o to, żeby kogoś obwiniać - wyspiarze pracują po prostu inaczej i nie znają zawodników Lechii, bo skąd mieliby znać? Efektem zmiany - kontuzje i urazy.