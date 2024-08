Puszcza dała lekcję Lechii. Najwyższa wygrana w historii prezentem dla trenera

Po wczorajszych emocjach pucharowych czas na powrót do ligowej codzienności. Na pierwszy ogień poszedł mecz Puszczy Niepołomice z beniaminkiem Lechią Gdańsk . Obie drużyny pozostawały do tej pory bez wygranej w ekstraklasowym sezonie 2024/25. ale to już nie dotyczy Puszczy, która pewnie rozbiła piłkarzy z Trójmiasta 4-1 .

Lechiści po raz pierwszy desygnowali do składu kosowskiego stopera Bujara Pllanę, a trener gości Szymon Grabowski przez cały tydzień mówił o trenowaniu na suchej murawie (na takiej gra Puszcza) i uczulał swoich zawodników na stałe fragmenty gry - na niewiele to się zdało. Już w pierwszej akcji dalekim rzutem z autu popisał się Dawid Abramowicz. Piłka zatańczyła w polu karnym, trafiła do Konrada Stępnia, który jak dziecko oszukał Conrado i pokonał Bohdana Sarnawskiego, by zdobyć swego pierwszego gola w lidze. To była druga minuta spotkania - to, jak do tej pory, najszybszy w tym sezonie gol w Ekstraklasie. Biało-Zieloni mają problem z koncentracją - prawie równie szybko stracili bramkę z Lechem Poznań dwa tygodnie temu.