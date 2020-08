W spotkaniu 1. rundy Pucharu Polski Stal Stalowa Wola mierzy się z Lechią Gdańsk. Czy niżej notowana Stal jest w stanie zagrozić ekipie z Pomorza? Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu razem z Interią!

Dla Lechii jest to wyjątkowy start sezonu. Piłkarze z Gdańska mieli zdecydowanie skrócony okres przygotowawczy, ze względu na kwarantannę drużyny, po wykryciu koronawiursa u jednego z graczy.



- To trudny moment, ale musimy się odnaleźć w tej sytuacji. Mecz Pucharu Polski to będzie nasz pierwszy sprawdzian - powiedział podczas przedmeczowej konferencji prasowej trener Lechii Piotr Stokowiec.



Przebieg meczu:

Pierwsi do ataku ruszyli zawodnicy Lechii. W 4. minucie meczu Sopoćko dobrym podaniem wyprowadził na pozycję Gajosa, ale strzał tego drugiego odbił Korziewicz.



Po chwili obie drużyny sprawdziły czujność defensorów po rzutach rożnych. Najpierw w 6. minucie Nalepa zatrzymał uderzenie Jopka, a dwie minuty później obrońcy Stali ratowali się wybiciem piłki po akcji Zwolińskiego.

W 12. minucie po podaniu Mihalika sam na sam z bramkarzem Stali wyszedł Zwoliński, ale stoper gospodarzy w ostatniej chwili wygarnął mu piłkę. W rewanżu groźnie, wzdłuż bramki uderzał Fidziukiewicz, ale nikt nie zamknął akcji.



Gol dla Lechii! Goście atakowali i w końcu wyszli na prowadzenie. W 18. minucie Karol Fila oddał strzał głową, po którym piłka zatrzepotała się w siatce. Futbolówkę dorzucił Rafał Pietrzak.



W 20. minucie bliski strzelenia drugiego gola dla Lechii był Gajos, jednak uciekła mu piłka tuż przed bramką Stali.

23. min: Kolejne trafienie dla Lechii! Tym razem Fila asystował, a do siatki trafił Zwoliński.



Gospodarze spróbowali odpowiedzieć po kilku minutach. Tuż nad bramką Lechii uderzał Surmiak.



W 30. minucie gospodarze ponownie zagrozili bramce Lechii. Potężne uderzenie poszybowało jednak wysoko nad bramką Alomerovicia.

W 36. minucie meczu Gajos próbował uderzenia z dystansu, ale wyraźnie chybił celu. Błyskawicznie odpowiedziała Stal, lecz Alomerović zatrzymał uderzenie zza pola karnego Waszkiewicza.



Aktywny w tym spotkaniu Gajos znów znalazł się w doskonałej sytuacji, ale zatrzymał go Korziewicz.



W 41. minucie Zwoliński uciekł obronie i był w sytuacji sam na sam z Korziewiczem, jednak ponownie dobrze interweniował bramkarz. Kilka minut później uderzenia z dystansu spróbował Makowski. Piłka przeleciała obok słupka.



Podsumowanie pierwszej połowy: Zasłużone prowadzenie o wiele wyżej notowanych gości. Dwubramkowe prowadzenie piłkarzy Piotra Stokowca to najniższy wymiar kary dla trzecioligowców.





Stal Stalowa Wola - Lechia Gdańsk 0-2, przerwa

Bramki: Fila (18.), Zwoliński (23.)



Stal: Korziewicz - Hudzik, Mroziński, Witasik - Zmorzyński, Jopek, Waszkiewicz, Stelmach, Płonka - Surmiak, Fidziukiewicz.



Lechia: Alomerović - Pietrzak, Kopacz, Nalepa, Fila - Sopoćko, Gajos, Kubicki, Makowski, Mihalik - Zwoliński.