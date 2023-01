Haczyk tkwił w tym, że pół roku przed związaniem się umową z klubem Ekstraklasy, Clemens nie posiadał przynależności klubowej. Miał kłopoty zdrowotne, był to więc zawodnik do tzw. "odbudowy". Taki był plan, a zawodnika do przejścia do Lechii przekonała długa rozmowa z ówczesnym trenerem Tomaszem Kaczmarkiem. Piłkarz miał również oferty z 2. Bundesligi (m.in. Karlsruhe), Belgii oraz Austrii, jednak ostatecznie zdecydował się na przenosiny do ligi polskiej.