Przetasowania w Ekstraklasie. Polska ofensywa, krajowa firma atakuje szczyt

Każdego roku 30 czerwca to nie tylko dzień, w którym kończą się kontrakty piłkarzom i trenerom. To również data graniczna jeśli chodzi o umowy dotyczące dostawców sprzętu dla klubów piłkarskiej Ekstraklasy. Potwierdziły się nasze informacje sprzed dwóch miesięcy o tym, że Lechia Gdańsk zakończy 6-letnią współpracę z New Balance i wróci pod skrzydła adidasa. Niemiecka marka jest darzona w Gdańsku sporym sentymentem, Biało-Zieloni w strojach tej firmy grali w latach 2010-14, zainaugurowali w nich grę na nowym stadionie na Letnicy oraz m.in. zagrali w tzw. "Supermeczu", gdy Brazylijczyk Neymar debiutował właśnie w Trójmieście w barwach FC Barcelona, a Jarosław Bieniuk zdobył swą jedyną seniorską bramkę dla Biało-Zielonych w XXI wieku. O gustach się nie dyskutuje, ale to w latach 2012-14 lechiści grali w najbardziej chyba estetycznych strojach najnowszych czasów - z poprzecznym pasem a la reprezentacja Peru.

Lechia jest czwartym klubem Ekstraklasy, która w sezonie 2022/23 zagra w strojach adidasa, przy czym warto zaznaczyć, że przy wykonaniu 4-letniego kontraktu partnerem technicznym Lechii będzie ostródzka firma R-GOL. Jedynym polskim ligowcem, który bez pośredników współpracuje z firmą z Herzogenaurach jest Legia Warszawa, a i to może się zmienić, gdy za rok wygaśnie obecna umowa.

Oczywiście nie ma nic złego we współpracy z polskimi podmiotami, wprost przeciwnie - to bardzo cieszy. Firma 4F rodem z Wieliczki będzie miała w swym portfolio już 4 kluby najwyższego szczebla rozgrywek i stanie się pod tym względem sprzętowym współliderem, razem z adidasem. To niezwykła ofensywa, bo w poprzednich rozgrywkach 4F był obecny jedynie na zapleczu Ekstraklasy.

Poniżej zestawienie partnerów technicznych wszystkich klubów Ekstraklasy w sezonie 2022/23. To oczywiście może się jeszcze zmienić, ale na teraz wygląda to w następujący sposób.

4F - Raków Częstochowa, Piast Gliwice, Korona Kielce, Stal Mielec

Adidas - Legia Warszawa, Wisła Płock, Lechia Gdańsk, Miedź Legnica

Nike - Warta Poznań, Śląsk Wrocław, Zagłębie Lubin

Kappa - Jagiellonia Białystok, Widzew Łódź

Macron - Lech Poznań

Capelli Sport - Pogoń Szczecin

Puma - Cracovia

Hummel - Górnik Zabrze

Joma - Radomiak Radom

Maciej Słomiński, Interia