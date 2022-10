Przerwali fatalną passę! "Wejście smoka" rezerwowego

To nie było wielkie widowisko, ale w sytuacji Lechii Gdańsk, która była na przedostatnim miejscu nie liczy się styl, a punkty. Dzięki wygranej 1-0 ze Stalą Mielec, Biało-Zieloni po raz pierwszy od 4. kolejki opuścili strefę spadkową Ekstraklasy.

Mecz został rozstrzygnięty w 74. minucie, gdy Jarosław Kubicki dośrodkował, strzelać chciał Ilkay Durmus, ale skiksował i w efekcie idealnie zgrał piłkę do rezerwowego Łukasza Zwolińskiego, który z bliska trafił do siatki. To było prawdziwe "wejście smoka" i upragnione dla Lechii 1-0! Gospodarze wywalczyli o pierwszą wygraną u siebie od 8 maja, gdy zawodnicy znad morza po dramatycznym meczu byli lepsi od...Stali Mielec. To było długie 175 dni temu, a przecież o Polsat Plus Arenie mówił się kiedyś jako o "twierdzy".

Reklama

Zgodnie z zapowiedzią nieobecnego dziś w składzie mielczan Mateusza Matrasa, Stal zaatakowała i rozpoczęła grę wysokim pressingiem. Lechiści byli w tym nietypowym położeniu, że mogli u siebie próbować zagrać z kontry. Próbować, bo niewiele im się udawało przynajmniej w pierwszej połowie, o której można napisać tyle, że się odbyła.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Radunia Stężyca - Lechia Gdańsk 1:4. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

W pierwszej połowie najlepszą okazję mieli goście, gdy w 15. minucie po dalekim przerzucie piłkę idealnie przyjął Maciej Wolski (wychowanek Lechii), ale strzelił idealnie w Dusana Kuciaka, który ostatnio imponuje formą. Zaraz Adam Ratajczyk padł w polu karnym, ale ten piękny aktorski popis czujny sędzia Tomasz Kwiatkowski "nagrodził" żółtą kartką. Znużona publika nieco ożywiła się popisem pirotechnicznym w wykonaniu kibiców Lechii, wyraźnie Sylwester w tym roku przypadł w Trójmieście nieco wcześniej.

Serca miejscowych kibiców zabiły nieco mocniej w 59. minucie, gdy groźnie głową uderzał Michał Nalepa, po dośrodkowaniu Rafała Pietrzaka. Aż wreszcie nadeszła wspomniana na wstępie 74. minuta, która dała lechistom bezcenne 3 punkty.

Lechia Gdańsk - Stal Mielec 1-0 (0-0)

Bramka: Łukasz Zwoliński 74'

Lechia: Kuciak - Stec, Nalepa, Maloca, Pietrzak - Gajos, Kubicki - Durmus (84' Abu Hanna), Kałuziński (58' Zwoliński), Conrado (66' Sezonienko) - Paixao (84' Tobers).

Stal: Mrozek - Kruk, Wlazło, Flis - Hiszpański, Kasperkiewicz (82' Ciepiela), Żyra (66' Domański) - Ratajczyk (75' Gerbowski), Wolski (82' Lebedyński), Getinger - Hamulić.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).

Żółte kartki: Pietrzak, Zwoliński (Lechia), Ratajczyk, Hamulić (Stal).

Widzów: 6920.

Maciej Słomiński, Interia