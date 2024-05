Przełomowe wieści ws. Lechii Gdańsk. Co z awansem do Ekstraklasy?

Na boisku jest bardzo optymistycznie - Lechii Gdańsk jest liderem tabeli Fortuna I ligi na trzy kolejki przed końcem rozgrywek i musiałoby dojść do tragedii, żeby nie doszło do powrotu do Ekstraklasy. Kibice ruszą na Długi Targ świętować jeśli GKS Katowice zgubi dziś punkty w Tychach lub Lechia wywiezie jakąkolwiek zdobycz z Krakowa z meczu z Wisłą (transmisja w sobotę o 17:30, Polsat SPort 2)..