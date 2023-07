Przejęcie klubu na finiszu. Znana oficjalna kwota sprzedaży

Nie było prawdą to, że ktoś próbował zablokować przejęcie klubu dzień po tym, gdy strony dogadały się. Akcjonariusze mniejszościowi zostali skutecznie dopiero teraz poinformowani o ofercie, która wpłynęła do właściciela klubu i pisząc językiem sportowym - piłka jest po ich stronie.

Oficjalne pismo adresowane na poszczególnych akcjonariuszy mniejszościowych zawiera informację, iż "4 lipca 2023 r. do firmy Lechia Right Managament wpłynęła oferta kupna Lechii Gdańsk na rzecz spółki Football Culture sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszczyny 2, 02-713 Warszawa" . Jednocześnie zgodnie ze statutem spółki akcjonariusze mniejszościowi (posiadacze akcji Serii A) mają prawo wyrównać ofertę, wówczas staną się właścicielami klubu.

Tyle o kwotach nieosiągalnych dla przeciętnego Kowalskiego. W sprawach bardziej prozaicznych firma sprzątająca dotychczas szatnie i gabinety Lechii Gdańsk odmówiła wykonywania usług - powód ten sam co zawsze - pieniądze. Nieliczni pracownicy, którzy zostali na Biało-Zielonym pokładzie muszą o porządek zadbać sami, tym bardziej, że ostatnio otrzymali dwa wynagrodzenia, co oznacza, że klub zalega im już tylko jedną pensję.

Lechia Gdańsk do wzięcia za 4,1 mln euro

W planach nowego właściciela, którym jest fundusz MADA Global ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich brak miejsca dla piłkarzy, którzy maczali palce do spadku Lechii Gdańsk z Ekstraklasy. Po odejściu Macieja Gajosa do Indonezji , ze starej gwardii zostali bramkarz Dusan Kuciak i stoper Mario Maloca . Wydaje się, że kwestią najbliższych dni jest, gdy oni też odejdą z Lechii.

I wreszcie informacja być może najważniejsza. Co bardziej domyślni żartowali nawet, że to nie przypadek, że nazwa funduszu MADA, który chce przejąć Lechię to anagram imienia "Adam" i wszystko zostanie po staremu. Jednak nie - kilka niezależnych źródeł mówi o tym, że Adama Mandziary ma nie być w nowej konstelacji władzy w Lechii, co zakończy 9-letni okres jego panowania w gdańskim klubie.