Powrót do Ekstraklasy. Kluby stoczyły o niego batalię

Austriacki napastnik Kevin Friesenbichler na mocy gotówkowego transferu definitywnego przechodzi do Lechii Gdańsk z RFS Ryga. Zawodnik wraca do Gdańska po 7,5-letniej przerwie. Grał już w Lechii w sezonie 2014/15, gdy był głównie zmiennikiem Antonio Colaka, jednak i tak zdołał pięć razy trafić do siatki. Austriacki napastnik to zawodnik, który nie ogranicza się do wykańczania akcji, gdy poprzednio był w Lechii, na wiosnę roku 2015 popisał się m.in. finezyjną asystą do Sebastiana Mili, który skierował piłkę do siatki Górnika Zabrze.