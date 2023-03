Poseł PiS zabrał głos. Pyta o klub Ekstraklasy!

Wielokrotnie pisaliśmy o perypetiach sportowych i pozaboiskowych Lechii Gdańsk . Udzielaliśmy przestrzeni medialnej Adamowi Mandziarze , który pomimo słów o wycofaniu się z działalności, wciąż podejmuje strategiczne decyzje w sprawie klubu Polsat Plus Areny. Dawaliśmy też głos opozycji skupionej w środowisku akcjonariuszy mniejszościowych, z Dariuszem Krawczykiem na czele. W sprawie sytuacji Lechii Gdańsk wypowiedzieli się klubowi oldboye w osobach zdobywców Pucharu Polski w 1983 r. - trenerem Jerzym Jastrzębowskim i kapitanem Lechem Kulwickim .

Dlatego nie ma się co dziwić, że głos w sprawie sytuacji Lechii zabrał jeden z polityków - Kacper Płażyński to poseł na sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości wystosował list otwarty do rady nadzorczej gdańskiego klubu. Na marginesie - były kandydat na stanowisko prezydenta miasta Gdańska nigdy publicznie nie wyrażał zainteresowania piłką nożną, natomiast wiernym kibicem Biało-Zielonych i częstym gościem na starym stadionie przy ul. Traugutta był ojciec Kacpra, Maciej. Gdyby Maciej Płażyński nie zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 r. zapewne byłby również bywalcem bursztynowej areny w Gdańsku, zbudowanej na Euro 2012. Płażyński był również aktywnym piłkarzem, który grał w drużynie "Świetlika" skupiającej byłych opozycjonistów z czasów komuny. Jednym z jego partnerów w tym zespole był Arkadiusz "Aram" Rybicki, który również zginął w Smoleńsku. Przy jego zwłokach znaleziono karnet na mecze Lechii. Dziś ten dokument jest w muzeum Lechii Gdańsk.