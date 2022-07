Polski trener przed pucharową próbą: "Boję się każdego meczu"

Stolica Macedonii, Skopje przywitała drużynę Lechii Gdańsk upalną pogodą, jednak tragedii nie ma. Polacy obawiali się, że będzie jednak cieplej, niecałe 30 stopni da się wytrzymać.

- Gdyby pogoda była w stanie nas zatrzymać, nie bylibyśmy dobrym zespołem. Łatwo jest znaleźć wymówki, sztuką jest być zmobilizowanym w każdych okolicznościach - powiedział trener Lechii Gdańsk, Tomasz Kaczmarek.

W pierwszym meczu 1. rundy eliminacji Ligi Konferencji w Gdańsku Lechia wygrała z Akademiją Pandew 4-1, jednak wysoka wygrana nie do końca odzwierciedlała obraz gry. Macedończycy stworzyli szereg dogodnych sytuacji.

- Jutro musimy zagrać lepiej. Mam szacunek dla naszych rywali, boję się każdego meczu. Gdy przestajesz się bać kolejnych spotkań, tracisz koncentrację. Oglądałem dużo meczów Akademiji Pandew, to co wiedziałem wcześniej potwierdziło się w Gdańsku. Wiem że mają problemy w defensywnie, wiedziałem że są dobrze wyszkoleni w ofensywie. My zagramy naszym najsilniejszym składem - zaznaczył Tomasz Kaczmarek.

Trener Kaczmarek odniósł się do spekulacji łączących Ilkaya Durmusa z tureckim drugoligowcem, Erzurumspor oraz innych mniej lub bardziej realnych rozważań transferowych.

- Nie czytam tureckich mediów, pierwsze słyszę o tym. Jestem odpowiedzialny za formę zawodników którzy są w mojej dyspozycji. Nie jestem w temacie transferów osobą decyzyjną. Są ludzie w klubie odpowiedzialni za te tematy, za sześć tygodni będziemy mogli zbilansować wykonaną pracę. W transferach nie chodzi o ilość, a jakość. Ważne, żeby te ruchy były dobre. Siedzący obok mnie Marco Terrazzino jest jak nowy transfer. Chodzi o wyzwolenie rezerw w zawodnkach, których mamy w kadrze - podsumował Tomasz Kaczmarek.

Po konferencji prasowej trenera Lechii Gdańsk, odbył się oficjalny trening Biało-Zielonych przed jutrzejszym meczem, który rozpoczenie się o godz. 17 na stadionie Petara Miloszewskiego w Skopju. Po treningu odbyła się odprawa techniczna z delegatem UEFA - udało nam się uzyskać informację, że wszyscy kibice Lechii Gdańsk, którzy mają bilety na jutrzejszy mecz będą mogli obejrzeć to spotkanie. To pozytywne informacje, ponieważ wcześniej krążyły wiadomości, że pula dostępnych biletów dla kibiców z Gdańska została zmniejszona z ponad 200 do 80.

Maciej Słomiński, Interia, Skopje