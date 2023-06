Polski talent wyjedzie z kraju? Możliwy kierunek włoski

Była to bardzo głośna sytuacja, "Kałuża" jest zawodnikiem Lechii od 6. roku życia, a dowiedział się, że nie pojedzie na zimowy obóz do Turcji i Lechia nie wiążę z nim przyszłości dosłownie na kilka godzin przed wyjazdem na zgrupowanie. Dyrektor sportowy Lechii, Łukasz Smolarow na konferencji prasowej informował o powrocie do rozmów, ostatecznie strony nie doszły do porozumienia - nowa, proponowana umowa dla Kałuzińskiego była wielowariantowa, zawierała różne opcje, uśredniając oczekiwania stron rozminęły się o około 10 tys. zł miesięcznie, czyli nie aż tak wiele.