Polski klub wychodzi z kryzysu, jednak ta sprawa budzi mieszane uczucia

W jednym z akapitów zwróciliśmy uwagę, że nie wszystko jest jeszcze idealnie w szeregach Biało-Zielonych. Jedną z tych kwestii jest mało zrozumiała dla kibica sytuacja bramkarza Dusana Kuciaka , który pozostaje w swoistym zawieszeniu. Słowak ma kontrakt ważny z gdańskim klubem do 30 czerwca 2024 r., ale nie trenuje z drużyną, nie został zgłoszony do rozgrywek, nie przebiera się szatni pierwszego zespołu i nie jest brany przy ustalaniu składu .Klub nie chce sprawy komentować, usłyszeliśmy tylko że stanowisko nie zmieniło się od lata, gdy Jakub Chodorowski (wiceprezes zarządu klubu i jego dyrektor sportowy) mówił nam w wywiadzie m.in. : - Dušan ma jeszcze rok kontraktu, ale nie mieści się w długofalowych planach Lechii Gdańsk. Zawodnik sam wyrażał chęć, żeby odejść z Lechii i kontynuować karierę gdzie indziej. Okno transferowe się zamknęło, nie ma dla niego ofert. Nigdy nie było intencją klubu, żeby mu cokolwiek utrudniać . (...) Kuciak jest legendą Lechii Gdańsk, był tu przez wiele lat, podchodzimy do niego z pełnym szacunkiem, po prostu nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej. Chcemy, żeby zachował formę, żeby był gotowy, jeśli jakiś klub pojawi się na horyzoncie.Nic się nie zmieniło z punktu widzenia klubu, zmieniło się natomiast tyle z punktu widzenia bramkarza, że od czterech miesięcy nie otrzymuje wynagrodzenia, co umożliwia mu rozwiązanie kontraktu z winy pracodawcy .

Dlaczego Kuciak nie otrzymuje wynagrodzenia, jeśli i tak do marca wszystkie zaległości wobec niego będą musiały zostać wyrównane, aby Lechia otrzymała licencję? Najwyraźniej klub ma pilniejsze wydatki. A może jest to próba "złamania" piłkarza? Każdy kto zna słowackiego bramkarza i jego charakter przyzna, że takie próby działają zupełnie odwrotnie, jeszcze bardziej umacniają go w przyjętej strategii.

Każdy kto zamienił z Paolo Urferem choć dwa zdania wie, że nie jest to raczej osoba, która zatrzyma się w połowie drogi. Jeśli zdecydował, że najbardziej znaczący członkowie ekipy, która spadła z Ekstraklasy (i zajęła w niej czwarte miejsce rok wcześniej) już dla Lechii nie zagrają i będzie budował nowy, młody zespół to tego się będzie trzymał do samego końca. Dušan Kuciak wie, że w Lechii Gdańsk już nie zagra i nie pożegna się z kibicami. Czy odejdzie do innego klubu? Wszystko wyjaśni się w zimowym oknie transferowym, które otworzy się 1 lutego 2024 r. A może Słowak rozwiąże kontrakt z winy lub w porozumieniu z gdańskim klubem i zimą zatrudni go ktoś inny?