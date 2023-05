Polski klub na sprzedaż. Oferent określił budżet

- Nie otrzymałem wciąż dokumentów dotyczących finansów Lechii z wewnątrz spółki. Bazuję na wiedzy z moich doświadczeń z innym klubem Fortuna I ligi oraz na informacjach z innych klubów, które z sukcesem walczą o awans do Ekstraklasy.

Lechia Gdańsk opuszcza najwyższy szczebel rozgrywek w bardzo kiepskich okolicznościach, po przerwanym przez kibicowskie racowisko meczu w Gliwicach. Mimo braku płynności finansowej w ostatnich miesiącach, po meczu z Piastem w okolicy klubowego autokaru nastroje wśród kadry piłkarskiej nie były wisielcze. Dominowała raczej sportowa złość i chęć szybkiego powrotu na najwyższy szczebel rozgrywek. Z tego co nam wiadomo również piłkarze, którzy wrócą z wypożyczeni są w większości gotowi do walki i udowodnienia swojej wartości.

14 czerwca lechiści rozpoczną przygotowania do I-ligowego sezonu, od wtorku wielu graczy rozpocznie urlop, ale nie dotyczy to wszystkich. Niektórzy, wśród nich wielu z nich kończą się kontrakty, usłyszało że ma kontynuować treningi.

Michał Brański przejmie Lechię Gdańsk?

Sprawa wyboru trenera będzie absolutnie kluczowa w kontekście próby natychmiastowego powrotu do Ekstraklasy. Jednak nawet Giovanni Trapattoni nie sprawi, że piłkarze zaczną grać na pięknym bursztynowym stadionie za darmo. "Nie ma sianka, nie a granka", w zawodowym sporcie kluczowe są pieniądze.

- Moje szacunki dotyczące nadchodzącego sezonu zakładają, że potrzebowalibyśmy budżetu na poziomie 18 -19 mln zł - to kwota już po pokryciu kosztów wynajmu Polsat Plus Areny. Wymagałoby to od inwestora prywatnego dokapitalizowania spółki kwotą 7 - 8 mln zł w pierwszym sezonie 2023/24 oraz podobnych lub wyższych kwotach w latach następnych. Jesteśmy skłonni się tego podjąć - mówi nam Michał Brański, a te słowa są zapewne deską nadziei, której chwycą się kibice Lechii niemiłosiernie okładani przez los w ostatnich tygodniach.