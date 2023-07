Polski klub idzie na wojnę. "Nieakceptowalne zachowanie"

Szwajcar otrzymał kredyt w Gdańsku spory zaufania, co jest zrozumiałe. Zadziwił i kupił kibiców transferem Luisa Fernandeza , nad morzem jest traktowany w roli kogoś w rodzaju wybawcy po tym jak uratował Lechię przed ruiną, do której doprowadził poprzedni właściciel Adam Mandziara.

Lechia Gdańsk idzie na wojnę z Ilkayem Durmusem

Szukanie porozumienia ze wszystkimi grupami interesu otaczającymi klub sportowy jest oczywiście chwalebne w myśl zasady mówiącej "łączy nas piłka", ale nie wydaje nam się, że droga do porozumienia z zagorzałymi kibicami wiodła akurat tędy. Faktycznie, długimi fragmentami meczu atmosfera na Polsat Plus Arenie była iście ekstraklasowa, ale póki co race nie są w Polsce dozwolone. Osiem tysięcy kibiców dało z siebie wszystko pod względem dopingu - tylko tyle, acz zainteresowanie spotkaniem było większe o czym pisaliśmy wczoraj - tego tematu Szwajcar nie porusza, a szkoda .

Szwajcarski właściciel Lechii dziękuje Mario Malocy za "pożegnanie się z klubem w przyjaźni" i do tego samego zachęca Dusana Kuciaka. Słowacki bramkarz ma jeszcze przez rok ważny kontrakt, ale jego sytuacja jest przedziwna. Trenuje z drużyną, ale nie jest brany przy ustalaniu kadry meczowej. Klub wyraźnie chce się go pozbyć, ale on ma inne plany i zamierza wypełnić kontrakt. To nawet dość sprytne zagranie PR-owskie, wytykanie bramkarzowi zarobków, które mu się zdaniem klubu nie należą, ale czy to jest fair? Przecież kontraktu, który ma nie podpisał sam ze sobą.