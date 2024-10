Pół stadionu puste na hicie z Legią. Nie wyciągają wniosków, znów to samo

Już ponad rok temu w Lechii Gdańsk zmienili się właściciele, ale kibice mogą przeżywać swoiste deja vu. Latem 2022 r., podczas do tej pory ostatniego (i dopiero trzeciego w prawie 80-letniej historii) startu Biało-Zielonych w europejskich pucharach, lechiści po wyeliminowaniu północnomacedońskiej Akademii Gorana Pandeva wylosowali Rapid Wiedeń . Po remisie 0-0 w stolicy Austrii , ciśnienie na rewanż w Gdańsku było ogromne. Końcówka lipca, środek wakacji, wielu turystów nad morzem, piękna pogoda i renomowany rywal - było wszystko, żeby mocno zapełnić bursztynowy stadion Polsat Plus Arena. To kibice rozpoczęli w Internecie akcję pod hasztagiem #TrzyDychynaLechię, klub ją podchwycił, po czym...zgłosił widowisko stosownym organom, w tym mundurowym, na 28 tysięcy widzów.

Rok później sytuacja była podobna, tyle że na mniejszą, bo I-ligową skalę. Puchary okazały się pocałunkiem śmierci, do tego stopnia, że na koniec sezonu 2022/23, sensacyjnie po 15 latach opuścili Ekstraklasę. To wówczas zmienił się właściciel, wystarczyła wyjazdowa wygrana w 1. kolejce z Chrobrym Głogów 4-2, by wśród biało-zielonej braci wróciła nadzieja na lepsze dziś i jutro. Na mecz z Motorem Lublin (0-1) chętnych było znacznie więcej niż dozwolone 8 tysięcy widzów. Setki kibiców odeszły od stadionowych kas z kwitkiem. Trudno było to zrozumieć, zajęta zaledwie piąta część stadionu (obiekt ma pojemność 41.620), a na mecz nie można kupić biletu.