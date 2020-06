Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 1-1. Piotr Stokowiec: Potrafimy grać lepiej

Lechia zamknęła rundę zasadniczą remisem 1-1 z Pogonią w Szczecinie. To dało "Biało-Zielonym" ósmą pozycję po 30. kolejkach.

Już po poprzedniej kolejce lechiści zapewnili sobie udział w rozgrywkach górnej połowy PKO Ekstraklasy. Co ciekawe, od momentu prowadzenia rozgrywek w systemie ESA37, Lechia już czwarty raz zajmuje po rundzie zasadniczej ósme miejsce - poprzednio było tak w sezonach 2013/14, 2014/15, 2015/16 i teraz 2019/20.

Piotr Stokowiec, trener Lechii Gdańsk, w następujący sposób podsumował remisowy mecz z Pogonią.

- Na pewno Pogoń i Lechia liczyły na trzy punkty, chcąc włączyć się do walki o najwyższe cele. Drużyny się starały, ale wynik odzwierciedla to, co się działo na boisku. Dwa momenty kluczowe, to szybko stracona bramka przez brak koncentracji i proste błędy oraz niewykorzystana sytuacja Łukasza Zwolińskiego. Generalnie potrafimy grać lepiej. Będziemy chcieli to za kilka dni znów to pokazać - stwierdził Stokowiec nawiązując do kolejnego meczu, który Pogoń i Lechia rozegrają w najbliższą niedzielę 21 czerwca, w Szczecinie, o godzinie 12.30.

