Po spadku z Ekstraklasy trener umywa ręce. "Nie moja wina!"

Nie ma jednego winnego spadku Lechii Gdańsk, ograniczając się do placu gry winni są piłkarze i trenerzy oraz ci którzy ich zatrudnili. Można się długo i namiętnie spierać, czy bardziej winny jest Badia, który zaproponował pomysł na grę nie przystający do realiów walki o utrzymanie w Ekstraklasie czy dyrektor sportowy, Łukasz Smolarow , który go zatrudnił. W każdym razie trener do winy się nie poczuwa. Na pytanie czy czuje się głównym winny spadku z Ekstraklasy odpowiada, krótkim: NIE.

David Badia nie czuję się winnym spadku Lechii Gdańsk z Ekstraklasy

- Finanse to duży problem, moim zdaniem największy. Każdy, kto chodzi do pracy, chce dostawać swoją pensję. Tak to działa. To jest bardzo ważne, jeżeli chcesz być regularny, skupić się na robocie. Jeżeli są takie sytuacje, jest to oczywiście problem. (...) chodzi o to, że rozumiem problemy klubu i sytuację, w jakiej jest. Ostatecznie dałem z siebie 200% od pierwszego dnia do ostatniego meczu. Chciałem pomóc, spróbować. Przyjechałem z moim asystentem, on też wykonał kawał dobrej roboty. Tak samo reszta sztabu. Nie chodzi ostatecznie tylko o mentalność, ważne są też inne czynniki. Tak jak powiedziałeś, trenowałem zespół 9 tygodni. Zazwyczaj potrzebujesz krótkiego okresu na aklimatyzację, by poznać zawodników, wiedzieć, jak się zachowują, z kim dobrze współpracują. Mieliśmy też bardzo dużo kontuzji, to było niewiarygodne. Nie spotkałem się z czymś takim nigdy wcześniej.