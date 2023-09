Platini i Boniek na boisku, Wałęsa na trybunach. Największe wydarzenie XX wieku

W 1983 r. Polska, była krajem podzielonym jeszcze bardziej niż teraz. W sierpniu 1980 r. komunistyczne władze podpisały w gdańskiej stoczni im. Lenina porozumienie z "Solidarnością", co zakończyło 17-dniowy strajk generalny. Jak piszą Karol Nawrocki i Mariusz Kordek w książce "Lechia - Juventus . Więcej niż mecz" , do związku zawodowego należało wówczas 10 milionów osób i za żelazną kurtyną pojawiła się nadzieja, że może nastąpić zmiana albo przynajmniej zmiękczenie reżimu.

16 miesięcy nadzieja została brutalnie zgaszona, gdy generał Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny i zdelegalizował "Solidarność" . Liderzy opozycji zostali wtrąceni do więzień i wydawało się, że to koniec.

Na meczu miało być ponad 30 000 widzów, więc dotarcie na miejsce incognito nie byłoby dla Wałęsy problemem. Służby bezpieczeństwa wiedziały, że na meczu będzie duża frekwencja i miały informację, że Lechu tam będzie. Władze były dobrze przygotowane, podzieliły miasto na kilka stref, by kontrolować przebieg zdarzeń. Opozycjoniści okazali się sprytniejsi i podstępem wyprowadzili w pole władze, a Lecha Wałęsę na stadion przy Traugutta 29. Były to głównie osoby z kręgu Ruchu Młodej Polski - Andrzej Kowalczys , Piotr Adamowicz , brat śp. Pawła - prezydenta Gdańska, bracia Rybiccy Sławomir i Aram, którego ciało zidentyfikowano w Smoleńsku, ponieważ miał przy sobie karnet na Lechię .

40 rocznica meczu Lechia - Juventus

Inna wersja mówi, że komuniści świadomie wpuścili Wałęsę na stadion, wiedząc, że aresztując go, uznaliby "Solidarność" i Wałęsę za jej lidera. A przecież propagandowy przekaz mówił, ze Wałęsa jest "osobą prywatną", dlaczego więc taką zatrzymać i za co.

Plan komunistów nie do końca się udał, a wręcz wyszło zupełnie na odwrót. W pierwszej połowie kibice byli skupieni głównie na piłce nożnej, ale w przerwie sytuacja uległa diametralnej zmianie. Piotr Adamowicz nakierował operatorów amerykańskich stacji NBC i CBS, by zwrócili swą uwagę na Wałęsę, który siedział na prostej, mniej więcej na wprost od tunelu prowadzącego na murawę.

Było tak głośno, że hałas dotarł do specjalnie odnowionej na ten mecze szatni Lechii, gdzie trener gospodarzy, Jerzy Jastrzębowski, powiedział: "Kiedy to usłyszeliśmy, aż ciarki przeszły nam po plecach, cały stadion skandował: "Solidarność".

Jeden z przywódców Solidarności powiedział kiedyś: "To, co wydarzyło się podczas meczu z Juventusem, dało nam siłę na kolejne pięć lat".

Do 63. minuty Lechia sensacyjnie prowadziła 2-1 po bramkach Marka Kowalczyka i Jerzego Kruszczyńskiego. "Głos Wybrzeża" pisał, że słynny Juventus przestraszył się przegranej z polskim "Kopciuszkiem": "Dopiero widmo porażki zmusiło Włochów do przeprowadzenia generalnej ofensywy, co wiązało się z wejściem na boisko Platiniego. Słynny Francuz nie grał bowiem od początku, co może wynikało ze zlekceważenia rywala. Przekonał się trener Trapattoni, że drużyna z Gdańska ma swoją wartość. Ostatecznie biało-zieloni zeszli z murawy pokonani. Przegrali jednak z arcymistrzami futbolu, którym - co tu ukrywać - sprzyjało trochę szczęście, choć o wszystkim w pierwszej kolejności decydowały umiejętności. W sumie przegrany pojedynek, ale publiczność opuszczała stadion w pełni chyba usatysfakcjonowana".