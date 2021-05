Rozczarowujący remis Lechii z Cracovią 1-1 w 29. kolejce PKO BP Ekstraklasy, oznacza, że europejskie puchary wyraźnie oddaliły się od gdańszczan.

W pierwszej połowie najgroźniejszą sytuację mieliśmy nie pod bramkami, a po zderzeniu głowami miedzy Karolem Fila i Michalem Siplakiem w środku pola. Obaj piłkarze długo nie podnosili się z boiska, wzywano karetkę, ale na szczęście skończyło się na strachu i obaj kontynuowali grę. Szybciej doszedł do siebie Siplak, który w 25. minucie dokładnie dośrodkował z rzutu rożnego, piłkę przedłużył Matej Rodin, a piłkę do siatki skierował Cornel Rapa. Po zdobyciu prowadzenia "Pasy" nie spasowały i nadal miały inicjatywę.

Obraz gry uległ zmianie od 46. minuty, lechiści jakby przypomnieli sobie, że wciąż są w grze o europejskie puchary. Akcje stopniowo nabierały kształtu i tempa. Napór przyniósł efekt w 70. minucie, dośrodkowanie Macieja Gajosa z głębi pola głową do siatki skierował niezawodny Flavio Paixao. To było jednak wszystko na co stać Lechię w tym meczu.

Rozczarowujący remis ze spokojną już Cracovią poważnie zmniejsza szansę Biało-Zielonych na czwarte miejsce, które oznaczać będzie start w kwalifikacjach Ligi Konferencji w przyszłym sezonie. Faworytem w grze o Europę jest teraz Piast Gliwice, który w poniedziałek zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.

Lechia: Duszan Kuciak - Karol Fila, Mario Malocza (89’ Michał Nalepa), Bartosz Kopacz, Conrado (65’ Mateusz Żukowski) - Tomasz Makowski, Maciej Gajos (79’ Żarko Udoviczić), Jarosław Kubicki - Kenny Saief (46’ Rafał Pietrzak), Flavio Paixao, Joseph Ceesay (65’ Omran Haydary).

Cracovia: Karol Niemczycki - Cornel Rapa, Matej Rodin, Ivan Marquez, Luis Rocha (69’ Daniel Pik) - Sylwester Lusiusz, Sergiu Hanca (69’ Dawid Szymonowicz), Damir Sadliković (61’ Milan Dimun), Michal Siplak (46’ Thiago de Souza) - Pelle van Amersfoort, Rivaldinho (80’ Ivan Fiolić).

Mecz bez udziału publiczności

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Żółte kartki: Jarosław Kubicki, Conrado, Kenny Saief, Omran Haydary - Lechia; Michal Siplak, Dawid Szymonowicz - Cracovia.