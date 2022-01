Testy medyczne okazały się formalnością i tak jak pisaliśmy w sobotni wieczór, Bartosz Kopacz został piłkarzem Zagłębia Lubin. Obrońca wraca do "Miedziowych" po półtorarocznej przerwie i będzie grał dla dobrze sobie znanego trenera Piotra Stokowca, który wraz ze sztabem objął ponownie Zagłębie. W bieżącym sezonie Kopacz zagrał 14 razy dla Lechii Gdańsk, to uniwersalny piłkarz, który może występować zarówno na środku defensywy jak i na prawej jej stronie.

Ekstraklasa. Bartosz Kopacz z Lechii Gdańsk do Zagłębia Lubin

To zawodnik 29-letni dlatego w Biało-Zielonych szeregach wszyscy są zgodni, że 1,2 mln zł, które Lechia otrzyma od Zagłębia to kwota nad wyraz godna i plasująca Kopacza w drugiej dziesiątce najwyższych transferów wychodzących z Gdańska w całej historii. Oczywiście, kwoty transferowe w Polsce przeważnie nie są podawane i czasem trudno dojść ich wysokości, ale oprzyjmy się na doniesieniach medialnych. Podajemy w dodatku kwoty w euro, ponieważ zdecydowana większość transferów była do klubów europejskich. W przeliczeniu na walutę europejską, według dzisiejszego kursu Kopacz kosztował Zagłębie około 265 tysięcy euro. A oto czołówka:

1. Vanja Milinković-Savić - Torino - 2,6 mln euro

2. Paweł Dawidowicz - Benfica Lizbona - 2,5 mln euro

3. Karol Fila - Strasbourg - 2 mln euro

4. Lukas Haraslin - Sassuolo - 2 mln euro

5. Konrad Michalak - Achmat Grozny - 1 mln euro

6. Kacper Urbański - Bologna - 900 tys. euro

7. Ariel Borysiuk - Legia Warszawa - 800 tys. euro

8. Wojciech Pawłowski - Udinese - 500 tys. euro

9. Paweł Stolarski - Legia Warszawa - 500 tys. euro

10. Daisuke Matsui - Jubilo Iwata - 400 tys. euro

11. Ricardinho - Sheriff Tyraspol 350 tys. euro.

12. Maciej Makuszewski - Lech Poznań - 300 tys. euro

13. Stojan Vranjes - Legia Warszawa - 300 tys. euro

14. Bartosz Kopacz - Zagłębie Lubin - 265 tysięcy euro.

