Piłkarze do wzięcia. Razem mają ponad 800 meczów w lidze

Jest jasnym, że w I lidze realia finansowe są zupełnie inne niż na najwyższym szczeblu rozgrywek, z tym że w Lechii Gdańsk ważny jest jeszcze jeden szczegół - w 2023 r. klub wypłacił zawodnikom zaledwie jedno wynagrodzenie, a proponowana redukcja miała dotyczyć również zaległości. Najbardziej hardym z zawodników okazał się Brazylijczyk Conrado Buchanelli Holz , który wysłał wezwanie do zapłaty i dla niego środki nagle się znalazły.

Wszyscy zawodnicy negocjowali redukcję wynagrodzeń z Lechią Gdańsk, jednak najwyraźniej w przypadku Kuciaka, Gajosa i Malocy rozmowy doszły do ściany, o czym świadczy dzisiejszy komunikat klubu. Obaj piłkarze dostali wolne do 21 czerwca, data nieprzypadkowa - ponoć dzień wcześniej na konta piłkarzy mają wpłynąć zaległe wynagrodzenia. Zobaczymy....Skądinąd wiadomo, że dotychczas żaden z zawodników kadry spadkowicza z Ekstraklasy nie doszedł do porozumienia w negocjacjach z klubem.