Piłkarz trafił do Polski z miasta Zełeńskiego. "Rakieta uderzy w ciebie i umrzesz"

- Właściciel Lechii zapytał, czy to możliwe, żebym najpierw przeszedł do Valmiery, bo jest również właścicielem tego klubu . Chodziło o to, żebym pomógł w europejskich pucharach. Gdyby przeszli dalej, decyzja należała do mnie, czy będę chciał zostać. W przypadku odpadnięcia, miałem przejść do Lechii.

"(...) Krzywy Róg to miasto prezydenta Zełeńskiego. Mój ojciec walczył w wojnie w Jugosławii, kiedy Serbia zaatakowała Bośnię. Dwa miesiące był w śpiączce. Nie musiałem go nawet pytać o ten transfer, by znać odpowiedź. Ale rozmawialiśmy o tym dwa tygodnie. Powiedział, że jeżeli go zapytam, to nigdy się na to nie zgodzi, ale to moja decyzja. (...) Kiedy przyjechałem wszystko wyglądało normalnie. Jedynym, co mnie zszokowało, były syreny alarmowe. Kiedy to słyszysz, zastanawiasz się, co teraz. To jest coś nowego, nigdy tego nie doświadczyłem i nie potrafię nawet wytłumaczyć" - mówi Rifet Kapić, pomocnik Lechii Gdańsk

- Mieliśmy mecz, następnego dnia była regeneracja. Poszedłem spać. Wszyscy zawodnicy byli w nowej bazie, mieliśmy tam jedzenie, wszystko. Nagle ktoś nas obudził i kazał zejść do schronu. Mówił, że Rosjanie będą atakowali bombami. To był szok. Śpisz, a chwilę później musisz zostawić wszystko, schować się i czekać, co się wydarzy. Słyszysz te rakiety. Byliśmy tam godzinę, w Krzywym Rogu nic się nie stało, ale to było niedaleko. Budynki zostały zniszczone. Kiedy to poczujesz, jest naprawdę trudno. Gdybym powiedział Ci, że było dobrze, a ja cieszyłem się piłką, skłamałbym. Stresowałem się. Byłem silny psychicznie, bo skupiłem się na swoim planie i akceptowałem rzeczywistość. Wierzyłem w siebie i w to, że jeżeli przez to przejdę, będzie lepiej. I dzięki Bogu pojawiła się Lechia, mam wszystko, czego chciałem. Jestem tu szczęśliwy. (...) W Kijowie dzień przed meczem poszliśmy na spacer rano. Normalnie, wokół hotelu. Wróciliśmy i nagle usłyszeliśmy rakiety. Spadały na miasto. Czułem się jak w jakimś filmie. Widzisz to, ale nie wierzysz, że to prawda. Że może rakieta uderzyć w Ciebie i umrzesz. Co masz zrobić? Pobiegliśmy do hotelu, patrzyliśmy przez okna, ludzie uciekali. Słyszysz rakiety i nie wiesz, gdzie uderzy następna. W tym momencie cieszyłem się, że Bóg mnie uratował, ale też wiedziałem, że muszę odejść. Naprawdę współczuję wszystkim ludziom w Ukrainie, bo wiem, przez co przechodzą. Mam nadzieję, że wkrótce się to skończy. Nie jestem politykiem, ale mam tam przyjaciół, poznałem Ukraińców. Nie zrobili nic złego - mówi Rifet Kapic, nowy piłkarz Lechii Gdańsk.