Piłkarz nie wrócił z wakacji. Polski klub może mieć gigantyczne problemy

Bohdan Wjunnyk został w środę zaprezentowany jako nowy nabytek Lechii Gdańsk . Wcześniej złożył podpis na kontrakcie obowiązującym do 30 czerwca 2028 roku. "Witamy i życzymy powodzenia" - obwieszczono w klubowych mediach społecznościowych.

Ukraińcy wychodzą z kontrą. Lechia będzie musiała walczyć o snajpera w sądzie?

"Bohdan Wjunnyk nie wrócił do klubu po zimowych wakacjach, pomimo obowiązującego kontraktu z klubem do 30 czerwca 2025 roku. Klub wielokrotnie oferował piłkarzowi możliwość dołączenia do zespołu, jednak piłkarz te oferty odrzucał. Później piłkarz zapowiedział jednostronne rozwiązanie umowy z Szachtarem z dniem 22 lutego 2024 r." - czytamy w opublikowanym komunikacie.