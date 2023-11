Piękne gole w hicie kolejki. Lechia notuje fantastyczną serię

Po wczorajszej przegranej Odry Opole z Górnikiem Łęczna aż 0-3, GKS Tychy wygrywając z Lechią Gdańsk mógł objąć przodownictwo w tabeli I ligi. Biało-Zieloni mają jednak swoje plany i ambicje powrotu do Ekstraklasy - wygrywając pewnie 3-1 przeskoczyli tyszan w tabeli.

Początek należał do gospodarzy - już w 3. minucie groźnie głową strzelał Daniel Rumin , Bohdan Sarnawski stał jak wryty, ale piłka minęła minimalnie minęła słupek. W 15. minucie Dominik Piła , pod nieobecność kontuzjowanego Dawida Bugaja , wystawiony na prawej obronie, wybił piłkę lecącą tuż przed nosem Sarnawskiego. Lechiści objęli prowadzenie w 24. minucie po właściwie pierwszej sensownej akcji. Wydawało się, że tzw. "dzida" z linii obrona nie ma szans powodzenia, ale jednak ukraiński skrzydłowy Maksym Chłań perfekcyjnie opanował piłkę, zatańczył z obrońcami i strzelił idealnie obok bezradnego bramkarza Macieja Kikolskiego .

Potem do końca pierwszej połowy nacierali tyszanie, ale efektem były tylko liczne rzuty wolne i z autu. GKS nie zdołał strzelić celnie na bramkę gości w pierwszej połowie. Zawody nie były najwyższych lotów, mimo to emocje na ławce tyszan były ogromne - tuż po przerwie na trybunach z czerwoną kartką wylądował jeden z asystentów trenera Dariusza Banasika. Zaraz był już remis - daleki cross trafił na głowę Bartosza Śpiączki, który grając w masce strzelił do siatki w stylu Andrzeja Szarmacha.