Pańskie oko konia tuczy. Potencjalny właściciel zmobilizuje piłkarzy?

W wyżej wymienionym artykule przypuszczaliśmy, że Michał Brański przyjedzie do Gdańska na kolejny mecz Lechii Gdańsk (z Cracovią , w sobotę o godz. 15), dodając, że rozmowy nie wyszły do tej pory poza etap zapoznawczy, a sam zainteresowany ostrożnie wypowiada się o szansach. Strony nie wymieniły się jeszcze żadnymi aktualnymi dokumentami, ale faktycznie Brański będzie na jutrzejszym meczu Lechii z "Pasami".

Brański jest obecnie współwłaścicielem WP, a jej założycielem jest rodowity gdańszczanin Maciej Grabski . O nim również mówiło się w Trójmieście, że mógłby kupić Lechię Gdańsk od Adama Mandziary. Pierwsza siedziby Wirtualnej Polski mieściła się w Gdańsku, przy ul. Traugutta 115, kilometr z hakiem spacerkiem na stary stadion Lechii. Grabski po sprzedaży Wirtualnej Polski zainwestował w deweloperkę, do niego należy Olivia Business Centre (OBC) - kompleks biurowców w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Grabski nie żyje w próżni i po zwycięstwie Lechii Gdańsk w Pucharze Polski w 2019 r. podświetlił kompleks OBC na klubowe barwy biało-zielone. Był również na Polsat Plus Arenie na "meczu o pokój", w którym rok temu Lechia podejmowała Szachtar Donieck .

Michał Brański zainteresowany kupnem Lechii Gdańsk

Tyle spraw pozaboiskowych. We wspomnianym meczu z Szachtarem jedyną do tej pory bramkę podczas pobytu w Gdańsku zdobył Bassekou Diabate. Był to mecz towarzyski, w lidze konto Malijczyka pozostaje dziewicze, pomimo rozegrania już 37 meczów. Co by nie mówić w ostatnich spotkaniach Lechii Gdańsk Diabate stanowił największe zagrożenie dla bramki rywala - szczególnie w najlepszym meczu Biało-Zielonych w tym roku (0-1 z Pogonią Szczecin tydzień temu), Afrykanin zaskakująco łatwo dochodził do sytuacji strzeleckich, po czym mniej zaskakująco pudłował.