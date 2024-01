Oszczędności doprowadzone do absurdu. Polski klub bez kontaktu ze światem

Pierwszoligowa Lechia Gdańsk na półmetku rozgrywek zajmuje 4. miejsce, co stanowi niezłą pozycję wyjściową przed wiosenną batalią o powrót do Ekstraklasy. Na boisku odbudowa klubu układa się nieźle, gorzej poza nim - gdańszczanie nie wysłali nikogo z działu medialnego na zgrupowanie do tureckiej Lary - to sytuacja zgoła niezwykła. Nie było żadnej relacji z dzisiejszego sparingu z drużyną z Uzbekistanu, ponieważ jedyny pracownik, który panuje nad social mediami, udał się na dawno zapowiadany urlop. Nowi właściciele Lechii wyraźnie wybrali drogę na skróty, chcą jak najszybciej awansować do Ekstralasy i sprzedać klub z zyskiem. Co jeśli ten plan się nie powiedzie? Czy znów, jak rok temu Lechia Gdańsk stanie nad przepaścią?