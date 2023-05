Oficjalnie. Legenda Ekstraklasy zakończy karierę

Zimą 2016 r. Paixao przeszedł do Lechii Gdańsk i napisał historię tego klubu i Ekstraklasy. Do dziś Flavio strzelił dla Biało-Zielonych aż 74 goli w lidze (zdecydowanie najwięcej w dziejach klubu z Trójmiasta), co razem z dorobkiem wrocławskim daje aż 108 bramek - Portugalczyk jest jedynym zagranicznym członkiem klubu setników, do którego wszedł w kwietniu 2022 r. po dublecie w meczu z Wartą Poznań. W 2019 r. Paixao był kapitanem drużyny Lechii Gdańsk, która miała najlepszy sezon w historii klubu, zdobywając Puchar Polski i brązowe medale ligowe.