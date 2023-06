Oferta odrzucona. Co dalej z zasłużonym klubem?

Dużo to czy mało? Biorąc pod uwagę, że rozmowy z Pacific Media Group (który ostatecznie przejął GKS Tychy ) w 2022 r. oscylowały w okolicy kilkunastu milionów euro to mało. Z drugiej strony władze Wrocławia wystawiły niedawno miejscowy Śląsk na sprzedaż za 8,5 mln złotych. Śląsk Wrocław to klub z problemami, ale jednak mniejszymi niż Lechia, w dodatku w kolejnym sezonie będzie grał w Ekstraklasie, gdzie środki dotyczące praw medialnych są zupełnie inne niż na jej zapleczu.

Adam Mandziara odrzucił ofertę Michała Brańskiego w sprawie Lechii Gdańsk

W skądinąd ciekawym wywiadzie, który ukazał się na łamach "Dziennika Bałtyckiego", Michał Brański mówił m.in.:- W mojej ocenie jest jeden element, który może uratować całą sytuację. Bez rozwiązania tego problemu będzie trudno komukolwiek przejąć klub. Myślę, że obecny właściciel powinien uregulować wszystkie zobowiązania względem pracowników, piłkarzy, itd. W klubie trzeba posprzątać, a po drugiej stronie są ludzie, którzy mają na to środki, a myślę tutaj o rodzinie Wernze. To właśnie rodzina Wernze powinna poczuć się do odpowiedzialności, a taki klub jak Lechia nie powinien dziś stać nad przepaścią. Wierzę, że dałbym radę dojść do porozumienia z gdańskim Ratuszem, Energą czy innymi partnerami biznesowymi.(...) Cierpliwie czekam. Kluczowe będzie podejście właściciela z Niemiec. Takiej legendy, jak Lechia, nie traktuje się w taki sposób. Dla aktualnego właściciela to powinna być teraz sprawa honoru.