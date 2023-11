Odbudowa klubu w toku. Długa droga na szczyt

Paolo Urfer, prezes i współwłaściciel Lechii Gdańsk: - Dobrze, wszystko idzie zgodnie z planem. Postęp nie bierze się znikąd, codziennie ciężko pracujemy i już widać pierwsze tego efekty. Od strony administracyjnej tak dużym klubem jak Lechia Gdańsk trzeba zarządzać jak wielką firmą, w której na kluczowych stanowiskach pracują prawdziwi profesjonaliści. Zatrudnienie Magdaleny Urbańskiej i Michała Fijałkowskiego jest odpowiedzią na tę konieczność. Jeśli chodzi o stronę stricte sportową - notujemy ciągły postęp. Bardzo się cieszę, że nasi fani podzielają to uczucie. Podczas ostatniego meczu z Wisłą Kraków mogłem poczuć emocje i naprawdę niesamowitą atmosferę, dzięki efektownym pokazom naszych kibiców, którzy pokazali, jak bardzo kochają klub i jak bardzo biało-zielona jest ich krew. Proszę zwrócić uwagę, że pokazy pirotechniczne tym razem ograniczyły się do trybun, nikt nie rzucał rac na murawę. To też nie stało się samo, potrzebne były rozmowy z fanami, aby zrozumieli potrzebę kooperacji. Jak mówiłem na początku - widać już efekty naszej pracy, a rozmowa to jedyna droga do postępu.