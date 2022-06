Obrońca polskiego pucharowicza zapewnia: "Jesteśmy faworytem tego dwumeczu"

W prywatnych rozmowach przed losowaniem Mario Maloca, jako "Generał" z Bałkanów życzył sobie podróży w rodzinne strony. Gdy nastąpił podział geograficzny w koszyku, z którego losowała Lechia Gdańsk była tylko jedna bałkańska drużyna, Akademija Pandew z Macedonii Północnej. Życzeniu Chorwata stało się zadość.

- Oglądaliśmy losowanie wszyscy razem, całą drużyną. Myśleliśmy, że będzie to inaczej wyglądać, że drużyny nie będą losowane w zbiorczy sposób, a każda osobno. Widocznie musimy dojść do kolejnych rund, żeby losowanie wyglądało inaczej - z uśmiechem skomentował Mario Maloca.

Lechia Gdańsk zagra z Akademiją Pandew z Macedonii Północnej

- Chorwacja jest położona trochę w innym miejscu niż Macedonia, dlatego niewiele wiem o Akademiji Pandew, poza tym że jest to projekt zbudowany przez najlepszego macedońskiego piłkarza w historii, Gorana Pandewa. Poza tym wszystko co wiem o tej drużynie, powiedział mi mój obozowy współlokator, Egzon Kryeziu, który jest Słoweńcem, ale jego rodzice pochodzą z Kosowa, a to tuż obok Macedonii. Jestem pewien, że sztab z trenerem Tomaszem Kaczmarkiem na czele rozpracują tego rywala - zapewnia chorwacki "Generał".

Akademija Pandew to klub Gorana Pandewa, w jego barwach nazwisko właściciela jest obecne - to Saszko Pandew, 35-letni brat, 39-letniego Gorana.

- Wydaje mi się, że w barwach Hajduka Split grałem przeciw młodszemu bratu Gorana Pandewa, który wtedy występował w barwach macedońskiego klubu, FK Turnowo. Co by się nie działo, Lechia była rozstawiona, jest faworytem meczu z Macedończykami, naszym obowiązkiem jest awansować. Dobrze, że pierwszy mecz gramy u siebie, powinniśmy w Gdańsku uzyskać przewagę - zaznacza Maloca.

Sezon 2021/22 był udany dla chorwackiego obrońcy na tyle, że zapracował na nowy kontrakt z Lechią Gdańsk. Jakie cele przyświecają "Generałowi" w nowych rozgrywkach, w sezonie 2022/23?

- W zeszłym sezonie rozegrałem dużo meczów, bo 31 na 34 w lidze. W tych rozgrywkach chcę rozegrać tyle samo albo więcej. Jeśli to się uda, mój kontrakt się automatycznie przedłuży. Gdy będę zdrowy, forma powinna być. Jestem dobrej myśli - optymistycznie zaznacza Mario Maloca.

Mecze Lechii Gdańsk z Akademiją Pandew w 1. rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji odbędą się 7 i 14 lipca.

Maciej Słomiński