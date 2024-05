O gorących derbach głośno w Europie. A to tylko polska I liga

I-ligowe derby Trójmiasta w Gdańsku (Lechia - Arka 2-1) były emocjonujące, zebranym widzom przypadło do gustu również to, co zaoferowali gospodarze przed rozpoczęciem spotkania - występy Capelli Gedanensis i gdańskich raperów doprowadziły stadion Polsat Plus Arena do wrzenia.

Chindrisa zastąpił 20-letni Francuz Loup-Diwan Gueho, który przybył do Gdańska z korsykańskiej Bastii w przerwie zimowej i do tej pory występował w Biało-Zielonej koszulce w raczej śladowym wymiarze. Gueho pokazał pewną grę w obronie, również to on posłał piłkę w kierunku rezerwowego Tomasa Bobceka, który z obrońcą na plecach przekazał piłkę Camilo Menie, który w 84. minucie efektownym rajdem rozstrzygnął derby Trójmiasta. To był właściwe pierwszy groźny wypad gdańszczan na połowę rywala w drugiej połowie, gdy wydawało się, że gdynianom nic już nie zabierze remisu, który dawał im powrót do Ekstraklasy po czteroletniej przerwie.