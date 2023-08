Niezwykły zaciąg. Gracze mistrza kraju hurtowo przechodzą do I ligi

I-ligowa Lechia Gdańsk ogłosiła kolejny transfer - do klubu dołączył ukraiński pomocnik Iwan Żelizko, który pochodzi ze Lwowa. To kolejny zawodnik, który przychodzi do Gdańska z mistrza Łotwy - Valmiery, która jeszcze niedawno grała w eliminacjach Champions League, a kolejce czekają następni gracze z tego kierunku. Jak to możliwe, że piłkarze przechodzą z poziomu eliminacji Ligi Mistrzów do polskiej I ligi? Na Łotwie są wręcz przekonani, że oba kluby Lechię i Valmierę łączy osoba właściciela, którym jest szwajcarski adwokat Ralph Oswald Istenegger.