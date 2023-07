Niezwykły transfer z Włoch. Znajomy Haalanda w polskiej I lidze

Kilka tygodni temu Dawid Bugaj zagrał w mistrzostwach Europy, które odbyły się na Malcie. Młodzi Polacy zdobyli w grupie cztery punkty, tyle samo co późniejszy mistrz kontynentu - reprezentacja Włoch , ale gorszą różnicą bramek nie zdołali awansować do gier pucharowych. Bugaj wystąpił jako prawy wahadłowy pomocnik w podstawowym składzie w dwóch z trzech meczów Polaków.

Dawid Bugaj zostanie wypożyczony ze SPAL do Lechii Gdańsk

Niestety ten czas zbiegł się z pandemią koronawirusa. Gdy życie wróciło do normy w 2021 r. zespół SPAL U-17 walczyła o mistrzostwo Włoch, lecz odpadł w półfinale z Romą. Rok później drużyna Bugaja triumfowała we Włoszech w kategorii U-18. Dla Dawida było to pierwsze trofeum w karierze. Ostatnie dwa sezony to występy Bugaja w Primaverze oraz pojedyncze treningi z zespołem seniorów, którego trenerem do połowy lutego tego roku był legendarny pomocnik Romy Daniele De Rossi. Teraz młodzieżowy reprezentant Polski będzie kontynuował karierę w I-ligowej Lechii Gdańsk, która ma ambicje wrócić do Ekstraklasy, a na inaugurację sezonu pokonała zdecydowanie 4-2 Chrobrego w Głogowie.